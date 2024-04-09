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Израиль

Воздушная цель над Эйлатом перехвачена системой ПРО "Кипа Ямит"

время публикации: 09 апреля 2024 г., 00:21 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 00:25
Воздушная цель над Эйлатом перехвачена системой ПРО "Кипа Ямит"
Jack Guez/POOL via AP

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером 8 апреля силы ВМФ ЦАХАЛа зафиксировали вхождение летательного объекта в воздушное пространство Израиля. Объект был успешно сбит системой противоракетной обороны "Кипа Ямит".

Это первый случай применения "Железного купола" морского базирования с начала войны.

Сигнал тревоги в Эйлате и окрестностях прозвучал в 23:32. Корреспондент радиостанции "Кан Бет" передал из Эйлата, что были активированы системы противовоздушной обороны.

В результате этого инцидента не было раненых и не был причинен материальный ущерб.

"Железный купол" морского базирования основан на наземном варианте. Его система управления разработана компанией mPrest, а радар "Адир", используемый корветом, - фирмой ELTA. "Железный купол" включен в общеизраильскую систему воздушной обороны вместе с ракетами "Хец" и "Праща Давида".

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