Воздушная цель над Эйлатом перехвачена системой ПРО "Кипа Ямит"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером 8 апреля силы ВМФ ЦАХАЛа зафиксировали вхождение летательного объекта в воздушное пространство Израиля. Объект был успешно сбит системой противоракетной обороны "Кипа Ямит".

Это первый случай применения "Железного купола" морского базирования с начала войны.

Сигнал тревоги в Эйлате и окрестностях прозвучал в 23:32. Корреспондент радиостанции "Кан Бет" передал из Эйлата, что были активированы системы противовоздушной обороны.

В результате этого инцидента не было раненых и не был причинен материальный ущерб.

"Железный купол" морского базирования основан на наземном варианте. Его система управления разработана компанией mPrest, а радар "Адир", используемый корветом, - фирмой ELTA. "Железный купол" включен в общеизраильскую систему воздушной обороны вместе с ракетами "Хец" и "Праща Давида".