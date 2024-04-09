ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хизбаллы" на территории Сирии и Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военной инфраструктуре на территории Сирии, которая, по данным разведки, использовалась террористической организацией "Хизбалла".

В сообщении подчеркивается: ЦАХАЛ считает власти Сирии ответственными за происходящее на их территории и не допустит действий, способствующих укреплению "Хизбаллы".

Армейская пресс-служба также сообщила о нанесении ударов по наблюдательным пунктам "Хизбаллы" на юге Ливана.

В течение дня израильская артиллерия обстреляла цели в районах Ад-Дхайра и Тир-Харфа.