ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хизбаллы" на территории Сирии и Ливана
время публикации: 09 апреля 2024 г., 23:29 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 23:29
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военной инфраструктуре на территории Сирии, которая, по данным разведки, использовалась террористической организацией "Хизбалла".
В сообщении подчеркивается: ЦАХАЛ считает власти Сирии ответственными за происходящее на их территории и не допустит действий, способствующих укреплению "Хизбаллы".
Армейская пресс-служба также сообщила о нанесении ударов по наблюдательным пунктам "Хизбаллы" на юге Ливана.
В течение дня израильская артиллерия обстреляла цели в районах Ад-Дхайра и Тир-Харфа.
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