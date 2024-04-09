В Иерусалиме акция протеста "харедим" переросла в беспорядки

Вечером во вторник, 9 апреля, на улице Бар-Илан в Иерусалиме состоялась акция протеста "харедим" против задержания одного из членов ультраортодоксальной общины полицией.

Демонстранты оскорбляли полицейских, называли их "нацистами", создавали помехи для движения транспорта, крушили заграждения и объекты городской инфраструктуры.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что полиция использует средства для разгона демонстраций.