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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил в Газе участника резни 7 октября и других боевиков. Видео

время публикации: 09 апреля 2024 г., 09:40 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 09:49
ЦАХАЛ уничтожил в Газе участника резни 7 октября и других боевиков. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе. Наземные силы действуют в основном в центральной части сектора. Авиация наносит удары по целям на всей территории сектора.

Бойцы бригады "Нахаль", действуя в центральной части сектора, за последние сутки ликвидировали нескольких боевиков террористических организаций, применяя снайперский огонь и авиацию.

ВВС ЦАХАЛа за последние сутки нанесли удары по множеству зданий военного назначения, стартовым позициям, входам в туннели и террористической инфраструктуре. В частности, были атакованы позиции, с которых вчера были запущены ракеты по району Реим.

Сообщается также, что ударом с воздуха в районе Хан-Юниса был ликвидирован террорист, участвовавший в резне 7 октября 2023 года.

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