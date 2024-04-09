ЦАХАЛ уничтожил в Газе участника резни 7 октября и других боевиков. Видео
время публикации: 09 апреля 2024 г., 09:40 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 09:49
ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе. Наземные силы действуют в основном в центральной части сектора. Авиация наносит удары по целям на всей территории сектора.
Бойцы бригады "Нахаль", действуя в центральной части сектора, за последние сутки ликвидировали нескольких боевиков террористических организаций, применяя снайперский огонь и авиацию.
ВВС ЦАХАЛа за последние сутки нанесли удары по множеству зданий военного назначения, стартовым позициям, входам в туннели и террористической инфраструктуре. В частности, были атакованы позиции, с которых вчера были запущены ракеты по району Реим.
Сообщается также, что ударом с воздуха в районе Хан-Юниса был ликвидирован террорист, участвовавший в резне 7 октября 2023 года.