Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны девять подозреваемых

9 апреля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали девять подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Заатаре, Туль-Кареме, Хевроне, Шхеме, Аль-Амри. Конфискованы оружие и боеприпасы.

В Заатаре размечен для последующего разрушения дом террориста-убийцы Касэма Иссы Али Зухары, участвовавшего 22 февраля в нападении на 1-й трассе между Маале-Адумим и Иерусалимом, когда был убит 26-летний Матан Эльмалиах из Маале-Адумим и десять человек, включая беременную женщину, были ранены.

Среди израильские военных в ходе операций в Иудее и Самарии в течение последних суток пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3700 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

ЦАХАЛ также сообщает, что израильский поселок Мерав был обстрелян из палестинской деревни Джилабун. Зафиксированы попадания в два дома. Пострадавших нет.