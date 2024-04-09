Полгода войны против террора: кто побеждает? Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос "Полгода войны против террора". В опросе, который проводился в течение одних суток (8-9 апреля), приняли участие 5173 респондента.

ИТОГИ ОПРОСА

60% участников опроса считают, что уже сейчас можно подводить промежуточные итоги войны. 32% полагают, что подводить итоги рано.

Был задан вопрос: "Кто, на ваш взгляд, на данном этапе войны одерживает победу?" 43% заявили: "Пока рано делать какие-либо выводы по этому поводу". 37% ответили: "Побеждает ХАМАС, Газа не занята ЦАХАЛом, не все заложники освобождены". 17% считают: "Побеждает Израиль, ХАМАС фактически разгромлен".

71% участников опроса считают первостепенным уничтожение военного и политического потенциала ХАМАСа. 21% – освобождение заложников, захваченных террористами.

Вопрос: "Поддерживаете ли вы вариант сделки с ХАМАСом, в рамках которой заложников освободят в обмен на полное прекращение огня и освобождение многих террористов-убийц?" 56% ответили отрицательно, 32% – утвердительно.

32% опрошенных в принципе согласны с фразой "Необходимо освободить заложников, ХАМАС можно уничтожить потом"? Большинство, 56%, с этой фразой не согласны.

Был задан вопрос: "Что для вас является главными критериями победы в войне "Железные мечи"?" Наиболее частые ответы: 1) разгром ХАМАСа – 87%, 2) освобождение заложников – 73%, 3) ликвидация лидеров ХАМАСа и других террористических группировок – 62%, 4) создание "зоны безопасности" в Газе (за счет территории сектора) – 54%, 5) возвращение жителей Верхней и Западной Галилеи в свои дома – 54%, 6) возвращение жителей "отеф Аза" в свои дома – 52%, 7) разгром "Хизбаллы" – 50%. Прочие ответы выбрали менее 50% респондентов.

36% опрошенных согласны в принципе с фразой "Без оккупации Газы нет победы в войне". 45% с этой фразой не согласны.

30% считают, что Израиль готов к войне с "Хизбаллой". 28% выбрали ответ: "Пока нет, но будет готов после войны в Газе". 26% полагают, что Израиль к такой войне не готов.

При этом только 14% считают, что Израиль готов к войне с Ираном. 50% выбрали ответ: "Да, но только при условии поддержки со стороны США". 24% полагают, что Израиль к такой войне не готов.

Вопрос: "На ком, по вашему мнению, лежит главная ответственность за кризис в отношениях с США?" Самый частый ответ, 37% – "на премьер-министре Израиля Нетаниягу". 28% ответили: "На левых радикалах в Демократической партии США". 19% выбрали ответ: "На президенте США Байдене". 7% ответили: "На правых радикалах в правительстве Израиля".

Мы попросили читателей дать прогноз: когда закончится война "Железные мечи"? Самый частый ответ, 48% – "никогда, война Израиля с террором будет менять названия, но она не закончится". 24% ответили: "Не в ближайшие месяцы, но до конца 2024 года". 12% верят, что эта война закончится в ближайшие месяцы или даже в ближайшие недели.

ПОЛИТИКА: ОЦЕНКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Средняя оценка деятельности правительства Израиля в дни войны – 2,45 балла (между "плохо" и "удовлетворительно").

Средняя оценка деятельности командования Армии обороны Израиля в дни войны – 3,50 балла (между "хорошо" и "удовлетворительно").

Большинство, 53%, заявили, что отрицательно относятся к демонстрациям с требованием продвижения сделки по "обмену пленными" и объявления досрочных выборов. 26% ответили: "Отношусь положительно, но участия не принимаю". 16% сказали, что относятся нейтрально. Только 1% респондентов выбрали ответ "Отношусь положительно и принимаю участие".

38% опрошенных считают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен немедленно подать в отставку. 31% заявляют, что он должен уйти в отставку после войны. 30% выбрали ответ: "Нет, пусть избиратель решает на выборах".

47% участников опроса согласны с утверждением, что Нетаниягу сознательно затягивает войну, чтобы спастись от выборов и отставки. 37% с этим не согласны.

19% считают, что должен подать в отставку начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци а-Леви. Большинство респондентов, 56%, полагают, что он должен сделать это после войны. Только 12% против отставки а-Леви.

25% считают, что должен подать в отставку глава ШАБАКа Ронен Бар. Большинство респондентов, 56%, полагают, что он должен сделать это после войны. Только 7% против отставки Бара.

22% считают, что должен подать в отставку глава "Мосада" Давид Барнеа. Большинство респондентов, 51%, полагают, что он должен сделать это после войны. Только 12% против отставки Бара.

36% полагают, что выборы в Кнессет следует провести вскоре после окончания войны. 20% считают, что Кнессет должен быть распущен немедленно. 18% за то, чтобы парламентские выборы были проведены в срок, в ноябре 2026 года. 16% поддерживают предложение Бени Ганца о проведении выборов в сентябре 2024 года. 6% за предложение Гидеона Саара о проведении выборов в начале 2025 года.

Вопрос: "Как вы оцениваете решение Гидеона Саара покинуть правительство?" 34%: "Ему изначально нечего было делать в правительстве". 32%: "Отрицательно, это политический трюк во время войны". 14%: "Поддерживаю, без участия в кабинете войны ему нечего делать в правительстве".

Вопрос: "Должен ли глава НДИ Авигдор Либерман присоединиться к правительству?" 27%: "Нет, ему нечего делать в правительстве". 26%: "Да, но только если получит место в кабинете военных действий". 21%: "Нет, пока главой правительства является Нетаниягу". 14%: "Да, и незамедлительно".

Был задан вопрос: "Кого бы вы хотели видеть на посту премьер-министра?" Самые частые ответы: 1) Авигдор Либерман – 22%, 2) Биньямин Нетаниягу – 14%, 3) Яир Лапид – 8%, 4) Бени Ганц – 8%, 5) Нафтали Беннет – 7%. (Отметим, что в июле 2023 года картина была иной. Тогда Лапид набирал 23%, Нетаниягу – 22%, Ганц – 16%, Либерман – 12%.)

85% заявили, что согласны с мнением, что государство не должно субсидировать граждан, которые не проходят воинскую или альтернативную службу, несмотря на то, что здоровье позволяет им это делать. Только 7% высказались против.