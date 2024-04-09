Силы ЦАХАЛа в ночь на 9 апреля действовали в районах Туль-Карема, Шхема, Калькилии, Хеврона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 9 апреля действовали в Туль-Кареме, в Шхеме, около Калькилии (в Джайюсе), около Хеврона (в Аль-Аррубе, Халят аль-Майе, Хальхуле), около Бейт-Лехема (в Аль-Масре).

Происходили столкновения. Поступали сообщения о пострадавших с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 9 апреля.

Пограничная полиция действовала в районе Ар-Рам, на северной окраине Иерусалима, в лагере Шуафат, на северной окраине Иерусалима, в Азарии, на восточной окраине Иерусалима.