Смотрич попытается ограничить возможности Нетаниягу заключать сделку с ХАМАСом

Министр финансов Бецалель Смотрич представит на заседании военно-политического кабинета два условия, при соблюдении которых он готов поддержать продолжение переговоров по сделке с ХАМАСом.

Согласно информации, опубликованной газетой "Исраэль а-Йом", Смотрич требует получения обещания США не препятствовать возобновлению военных действий после шести недель прекращения огня. Помимо прочего, Смотрич требует получить согласие на проведение операции в Рафиахе.

Другое условие, которое выдвинет Смотрич, это блокирование свободного передвижения жителей Газы с юга на север.

Если условия Смотрича будут поддержаны министрами, они станут обязательной линией правительства.

Накануне премьер-министр и министр финансов беседовали на протяжении полутора часов. Некоторое время они разговаривали наедине, часть времени во встрече принимал участие военный секретарь премьер-министра. В ходе встречи Смотрич потребовал созвать заседание военно-политического кабинета для обсуждения переговоров по сделке и решения вывести войска из Хан-Юниса. Заседание состоится вечером 9 апреля.