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Смотрич попытается ограничить возможности Нетаниягу заключать сделку с ХАМАСом

время публикации: 09 апреля 2024 г., 12:07 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 12:09
Смотрич попытается ограничить возможности Нетаниягу заключать сделку с ХАМАСом
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич представит на заседании военно-политического кабинета два условия, при соблюдении которых он готов поддержать продолжение переговоров по сделке с ХАМАСом.

Согласно информации, опубликованной газетой "Исраэль а-Йом", Смотрич требует получения обещания США не препятствовать возобновлению военных действий после шести недель прекращения огня. Помимо прочего, Смотрич требует получить согласие на проведение операции в Рафиахе.

Другое условие, которое выдвинет Смотрич, это блокирование свободного передвижения жителей Газы с юга на север.

Если условия Смотрича будут поддержаны министрами, они станут обязательной линией правительства.

Накануне премьер-министр и министр финансов беседовали на протяжении полутора часов. Некоторое время они разговаривали наедине, часть времени во встрече принимал участие военный секретарь премьер-министра. В ходе встречи Смотрич потребовал созвать заседание военно-политического кабинета для обсуждения переговоров по сделке и решения вывести войска из Хан-Юниса. Заседание состоится вечером 9 апреля.

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