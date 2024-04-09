"Кан": Нетаниягу собрал военно-политический кабинет вопреки рекомендациям "Мосада" и ШАБАКа

Во вторник, 9 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу собрал членов военно-политического кабинета для обсуждения возможной сделки с ХАМАСом по обмену заложниками и заключенными. Это заседание созвано по требованию Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира.

11-й и 14-й телеканалы израильского телевидения передали, что главы "Мосада" и ШАБАКа просили Нетаниягу не собирать военно-политический кабинет из-за угрозы утечки информации.

По информации телеканала "Кан-11", Давид Барнеа и Ронен Бар предупреждали: условия сделки еще находятся на стадии обсуждения, она может сорваться из-за утечки информации с заседания кабинета. Они также обвиняли Нетаниягу в том, что он собирает заседание, руководствуясь исключительно политическими интересами.