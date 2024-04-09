x
09 апреля 2024
|
последняя новость: 22:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 апреля 2024
|
09 апреля 2024
|
последняя новость: 22:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан": Нетаниягу собрал военно-политический кабинет вопреки рекомендациям "Мосада" и ШАБАКа

время публикации: 09 апреля 2024 г., 22:18 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 22:18
Заседание военно-политического кабинета 28 марта
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

Во вторник, 9 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу собрал членов военно-политического кабинета для обсуждения возможной сделки с ХАМАСом по обмену заложниками и заключенными. Это заседание созвано по требованию Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира.

11-й и 14-й телеканалы израильского телевидения передали, что главы "Мосада" и ШАБАКа просили Нетаниягу не собирать военно-политический кабинет из-за угрозы утечки информации.

По информации телеканала "Кан-11", Давид Барнеа и Ронен Бар предупреждали: условия сделки еще находятся на стадии обсуждения, она может сорваться из-за утечки информации с заседания кабинета. Они также обвиняли Нетаниягу в том, что он собирает заседание, руководствуясь исключительно политическими интересами.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 апреля 2024

Возле канцелярии Нетаниягу в Иерусалиме проходят демонстрации "за" и "против" выхода ЦАХАЛа из Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 апреля 2024

В "Ликуде" требуют срочного созыва фракции для обсуждения сделки с ХАМАСом