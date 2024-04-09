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Возле канцелярии Нетаниягу в Иерусалиме проходят демонстрации "за" и "против" выхода ЦАХАЛа из Газы

время публикации: 09 апреля 2024 г., 19:06 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 19:08
Возле канцелярии Нетаниягу в Иерусалиме проходят демонстрации "за" и "против" выхода ЦАХАЛа из Газы
Chaim Goldberg/Flash90

В Иерусалиме на улице Рупин, рядом с канцелярией главы правительства, в которой должно состояться заседание кабинета, проводят пикет родственники похищенных израильтян. Они требуют заключения "сделки" с ХАМАСом, в рамках которой их близкие вернутся домой. Они считают, что ЦАХАЛ должен прекратить боевые действия и выйти из сектора Газы, если это поможет вернуть заложников.

На улице Каплан, с другой стороны офисного комплекса, собрались десятки резервистов. Они требуют продолжать операцию в секторе Газы до полной победы над ХАМАСом.

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