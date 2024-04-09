Полгода войны против террора: выскажите ваше мнение. Опрос NEWSru.co.il

Война "Железные мечи" – целями которой были заявлены уничтожение власти ХАМАСа в Газе и освобождение заложников, похищенных террористами 7 октября – идет полгода.

Полгода войны против террора. Выскажите ваше мнение

За шесть месяцев боевых действий ХАМАСу и другим террористическим группировкам в секторе Газы и в Ливане нанесен тяжелый урон. ХАМАС уже не контролирует Газу полностью, большинство "правительственных" учреждений разрушены. При этом значительны и потери ЦАХАЛа. Около 120 заложников были освобождены в рамках сделок, согласованных во время переговоров. Нескольких смогли освободить в ходе спецопераций. Известно, что многие похищенные погибли. На данный момент удалось добиться почти полного прекращения ракетных обстрелов из сектора Газы, однако террористы не прекращают сопротивление. После длительного периода "зачисток" ЦАХАЛ вышел из Хан-Юниса. В настоящее время решается вопрос о проведении масштабной операции в Рафиахе (Рафахе), где дислоцированы последние батальоны ХАМАСа и где находятся сотни тысяч беженцев из других регионов Газы. На этом фоне, при посредничестве Египта, Катара и США, продолжаются переговоры о новой сделке по "обмену пленными" с ХАМАСом. Руководство ХАМАСа отвергает предложения по новому соглашению, требуя полного прекращения огня и вывода всех сил ЦАХАЛа из сектора Газы. В израильском обществе усиливаются протестные настроения: одни требуют немедленной сделки ради освобождения заложников, другие настаивают на более интенсивных действиях армии.

Мы вновь обращаемся к нашим читателям с просьбой высказать свое мнение по поводу хода войны и переговоров, критериев победы или поражения, ответственности за происходящее.

Просим отвечать на наши вопросы читателей, живущих в настоящее время в Израиле – тех, кого эта война касается непосредственно.

Полгода войны против террора. Выскажите ваше мнение

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