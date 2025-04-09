ДТП около Ашдода, мотоциклист в критическом состоянии

Утром 9 апреля на 4-й трассе, недалеко от северного съезда на Ашдод, столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 30 лет, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший направлен в больницу "Каплан" в Реховоте. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом", передает, что состояние пострадавшего критическое.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.