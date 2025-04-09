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Израиль

ДТП около Ашдода, мотоциклист в критическом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 09 апреля 2025 г., 07:01 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 07:04
ДТП около Ашдода, мотоциклист в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 9 апреля на 4-й трассе, недалеко от северного съезда на Ашдод, столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 30 лет, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший направлен в больницу "Каплан" в Реховоте. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом", передает, что состояние пострадавшего критическое.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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