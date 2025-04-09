ЦАХАЛ опубликовал новые инструкции о внешнем виде военнослужащих, в том числе бородах и маникюре

Командование ЦАХАЛа сообщило 9 апреля о новых инструкциях, касающихся внешнего вида военнослужащих. Мужчины смогут отращивать бороду, в том числе, "французскую" – при условии, что она будет ровной и аккуратной. Подбривать ее до состояния щетины запрещено.

Женщинам, служащим по контракту, разрешено при маникюре пользоваться цветным лаком, однако запрещено использовать блестки, а также делать узор. Лак на всех пальцах должен быть одного цвета. На каждой руке женщинам можно будет носить по два кольца, а также по две серьги в каждом ухе.

На форме можно будет носить только три вида нашивок: с именем, нашивкой подразделения и израильским флагом. Это означает, в первую очередь, запрет на нашивки с религиозной символикой.

Военнослужащие боевых смогут выходить с базы в боевой форме ("мадей бет") или в полученной в армии тактической форме. Это правило останется в силе до окончания военных действий, после чего будет окончательное решение по данному вопросу. Выходная форма ("мадей алеф") станет церемониальной.

Военнослужащие срочной службы, не относящиеся к боевым частям, вне военных баз должны носить выходную форму. В то же время контрактники должны носить боевую форму. Для них выходная форма также станет церемониальной.