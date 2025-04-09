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Израиль

Исраэль Кац: "ЦАХАЛ берет под контроль новые территории, площадь сектора Газы уменьшается"

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Исраэль Кац
время публикации: 09 апреля 2025 г., 21:00 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 21:14
Исраэль Кац: "ЦАХАЛ берет под контроль новые территории, площадь сектора Газы уменьшается"
Chaim Goldberg/Flash90

В среду, 9 апреля, Министр обороны Исраэль Кац посетил "ось Мораг" в секторе Газы. В этой поездке его сопровождали командующий Южным военным округом генерал-майор Янив Асор, командир 36-й дивизии бригадный генерал Моран Омер и другие офицеры.

На видео, записанном во время визита в Газу, министр обороны сообщает, что ЦАХАЛ эвакуирует население из зон боевых действий, берет под свой контроль новые районы и присоединяет их к "зоне безопасности Израиля", в результате чего площадь сектора Газы уменьшается, и сектор становится более изолированным.

"Если ХАМАС будет и дальше отказываться освободить заложников в ближайшее время, Армия обороны Израиля перейдет к активным боевым действиям по всей территории сектора Газы, и бои будут идти до освобождения заложников и полной победы над ХАМАСом".

Кац также заявил, что Израиль продолжает работать над продвижением плана добровольной эмиграции жителей Газы в соответствии с видением президента США.

"Я обращаюсь к жителям Газы: избавьтесь ХАМАС, верните похищенных – это единственный способ остановить войну", – заявил Кац.

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