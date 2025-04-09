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Израиль

ЦАХАЛ действует в Газе: за сутки атакованы более 45 целей. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 апреля 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 10:06
ЦАХАЛ действует в Газе: за сутки атакованы более 45 целей. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газы. За последние сутки в Газе были атакованы более 45 целей, сообщает армейская пресс-служба. Помимо прочего уничтожена пусковая установка, которая была готова к запуску ракет по территории Израиля.

В Рафиахе силы 143-й дивизии "Газа" углубляют операцию в районе Таль ас-Султан. За минувший день были обнаружены несколько туннелей, уничтожена инфраструктура террористов.

Силы 36-й бронетанковой дивизии "Гааш" продолжают действовать в районе Рафаиха и оси "Мурадж", где ЦАХАЛ ранее не действовал. Разрушаются здания и подземная инфраструктура, были ликвидированы боевики.

Силы 252-й бронетанковой дивизии "Синай" продолжают действовать в районе Шуджаийя, на востоке города Газа. Был уничтожен склад оружия, ликвидированы террористы.

Израиль
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