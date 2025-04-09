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Израиль

Около Рамаллы взорван дом убийцы старшины "Дувдевана"

время публикации: 09 апреля 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 09:25
Около Рамаллы взорван дом убийцы старшины "Дувдевана"
Соцсети

Утром 9 апреля в деревне Дир-Ибзи, к западу от Рамаллы, израильские военные взорвали дом семьи террориста Муджахида Мансура, который 22 марта 2024 года недалеко от поселка Долев в Биньямине застрелил 21-летнего старшину спецназа "Дувдеван" Илая Давида Гарфинкеля.

Семья террориста была предварительно эвакуирована.

О предстоящем разрушении дома семью Мансур уведомили 16 марта. Была возможность подачи апелляции.

Израиль
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