Около Рамаллы взорван дом убийцы старшины "Дувдевана"

Утром 9 апреля в деревне Дир-Ибзи, к западу от Рамаллы, израильские военные взорвали дом семьи террориста Муджахида Мансура, который 22 марта 2024 года недалеко от поселка Долев в Биньямине застрелил 21-летнего старшину спецназа "Дувдеван" Илая Давида Гарфинкеля.

Семья террориста была предварительно эвакуирована.

О предстоящем разрушении дома семью Мансур уведомили 16 марта. Была возможность подачи апелляции.