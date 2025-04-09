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Израиль

ЦАХАЛ: "Хизбалла" восстанавливает подземные инфраструктуры на окраине Бейрута

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 апреля 2025 г., 16:57 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 17:08
ЦАХАЛ: "Хизбалла" восстанавливает подземные инфраструктуры на окраине Бейрута
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ: "Хизбалла" восстанавливает подземные инфраструктуры на окраине Бейрута
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ: "Хизбалла" восстанавливает подземные инфраструктуры на окраине Бейрута
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал сообщение о том, что израильские военные выявили попытки "Хизбаллы" восстановить подземные инфраструктуры в районе Шуэйфат, на юго-востоке Бейрута. Эти подземные сооружения, располагавшиеся около школы и под жилыми домами, были разрушены ЦАХАЛом в результате серии авиаударов в ноябре 2024 года.

ЦАХАЛ подчеркивает, что попытки "Хизбаллы" восстановить данные подземные инфраструктуры является нарушением соглашения о прекращении огня. Тем сам ЦАХАЛ дает понять, что эти объекты могут быть вновь атакованы.

В сообщении ЦАХАЛ отмечается, что речь о подземных сооружениях, которые использовались "Хизбаллой" ранее для производства оружия.

Информация о попытках "Хизбаллы" восстановить эти подземные инфраструктуры была передана в систему мониторинга в начале января 2025 года, а позже было принято решение провести внезапную проверку площадки. Однако аэрофотоснимки показали, что "Хизбалла", которая была заранее проинформирована о дате проверки, эвакуировала инженерное оборудование, которое находилось на площадке в день проведения проверки, а затем вернула его после ее окончания.

Израиль
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