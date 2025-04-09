Отчет о боях в Сдероте: у города не было плана защиты от нападения террористов

ЦАХАЛ опубликовал для общественности результаты внутреннего расследования боев в Сдероте, происходивших в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Перед публикацией результаты расследования в более подробном виде были представлены семьям погибших.

Отчет предваряется фразой, ставшей уже привычной по предыдущим расследованиям бойни в различных населенных пунктах и на военных объектах: ЦАХАЛ не справился со своей задачей по защите города Сдерот и его населения. Героизм сотрудников полиции, военнослужащих ЦАХАЛа, бойцов отряда быстрого реагирования "китат коненут" и жителей города Сдерот, их находчивость, взаимовыручка и инциативность во время нападения террористов заслуживают самой высокой оценки.

В ходе нападения на Сдерот были убиты 53 израильтянина: 37 гражданских лиц и 16 сотрудников служб безопасности, в том числе 11 сотрудников полиции, трое военнослужащих Армии обороны Израиля и двое бойцов пожарно-спасательной службы. По данным расследования, в Сдерот проник 41 хорошо вооруженный террорист, они устроили массовые убийства по всему городу. 39 террористов были ликвидированы, двое задержаны.

В 06:29 террористы начали массированный обстрел из сектора Газы по всем населенным пунктам Западного Негева, с особым упором на военные объекты и крупные населенные пункты. В Сдерот в течение "черной субботы" были зафиксированы десятки прямых попаданий ракет из 151 ракетного запуска в сторону города.

Параллельно с ракетным обстрелом, террористы в десятках точек прорвали разделительное заграждение и проникли на территорию Израиля на автомобилях, мотоциклах и пешком. В течение нескольких минут весь сектор подвергся хорошо организованной атаке при численном и оружейном превосходстве противника. После того, как в социальных сетях появилась видеосъемка тендера ХАМАСа с вооруженными террористами на улицах Сдерота, в город по своей инициативе прибыло значительное количество военнослужащих и вооруженных гражданских: в Сдероте сражались более тысячи бойцов и командиров. Расследованием было установлено, что нападение террористов на Сдерот наиболее широко освещалось в СМИ 7 октября 2023 года.

Расследование продолжалось долгие месяцы, оно включало в себя беседы с сотрудниками служб безопасности и бойцами "китат коненут", изучение оперативных журналов служб безопасности, сбор видеоматериалов и документации с наблюдательных пунктов, записей и расшифровок радиопереговоров, видеосъемки, записей с нательных камер, которыми были снабжены террористы, а также разведывательных материалов.

Следственная группа выделила три очага боевых действий в Сдероте: бой в полицейском участке Сдерота, бои в районе торгового центра "Молл 7", на железнодорожной станции и на шоссе 34 в вышеназванном районе, а также бои в жилых районах Ахуза и Неот а-Невиим.

Сдерот – это крупнейший населенный пункт Отеф Аза, численность населения города составляет 35 тысяч человек. Сдерот находится всего в 1,2 километре от границы с сектором Газы – но несмотря на близость города к террористическому анклаву, у Сдерота не было оперативного плана обороны города в случае проникновения террористов, как это требуется для каждого приграничного населенного пункта. Въезды в Сдерот не контролировались, не было системы блокпостов, которая могла бы быть активирована в экстренной ситуации для блокировки транспортного проникновения в Сдерот.

Расследованием было установлено, что в городе не была активирована тревога о проникновении террористов, сработала лишь ракетная тревога "Цева Адом". По данным внутреннего расследования ЦАХАЛа, это произошло из-за ошибочного решения командующего Службой тыла генерал-майора Рафи Мило и бывшего командующего Южным военным округом Элиэзера Толедано, как уточняет КАН. Муниципалитет Сдерота разослал предупредительные SMS-сообщения на телефоны жителей Сдерота, однако в связи с тем, что многие горожане соблюдают шаббат, они не увидели этих сообщений.

Первый этап. Начало атаки и первое проникновение террористов в Сдерот (с 06:29 до 07:10)

В 06:29 начался массированный ракетный обстрел, в Сдероте была активирована система оповещения "Цева Адом" и одновременно с ней была активирована автоматическая система открытия общественных бомбоубежищ в городе. 11 бомбоубежищ не открылись из-за технической неисправности, в их числе был "миклат" возле городской библиотеки. Из-за того, что бомбоубежище у библиотеки осталось запертым, 13 пенсионеров, направлявшихся на экскурсию, были вынуждены остаться снаружи – что стоило им жизни.

Примерно с 06:58 в Сдерот через южный въезд проникли 26 террористов на двух пикапах и угнанном ими ранее гражданском автомобиле. Они направились напрямую к полицейскому участку Сдерота, очевидно, действуя в соответствии со своими оперативными планами. По дороге они убили двоих жителей города на улице Менахем Бегин. В 07:03 через восточный въезд в город приехали на одном пикапе еще девять террористов, они начали расстреливать людей вдоль улицы Менахем Бегин.

В 07:03 началась атака террористов на полицейский участок Сдерота. Боевики вышли из пикапов, разместили отдельные группы для блокировки подходов к полицейскому участку с севера и с юга. Возле здания полицейского участка они обнаружили сотрудника полиции и убили его. Еще три террориста вышли из гражданского автомобиля в районе перекрестка улиц Менахем Бегин и Герцль и направились пешком в направлении полицейского участка (расположенного на улице Герцль по адресу Герцль, 61), таким образом они изолировали подход к полицейскому участку с юга. Еще четы е террориста присоединились к основной группе, уже находившейся вокруг здания полиции.

Находившиеся в полицейском участке сотрудники полиции, увидев вооруженных боевиков, взяли из оружейной оружие и боеприпасы и поднялись на крышу полицейского участка для обороны. В 07:07 террористы обнаружили нескольких гражданских, приехавших в район полицейского участка на своем автомобиле, и убили их.

Второй этап. Продолжение атаки полицейского участка, нападение на "Молл 7" (с 07:10 до 07:34)

В 07:10 несколько групп боевиков заняли позиции за пределами полицейского участка, в то время как основная группа готовилась к прорыву внутрь. Несколько боевиков окружили здание полиции с юга, прошли через автостоянку и ворвались в здание через дверь главного входа. Находящийся на крыше полицейского участка сотрудник полиции обнаружил нескольких боевиков, не успевших войти в участок, и ликвидировал четверых.

Примерно в это время к полицейскому участку начали прибывать первые полицейские силы для подкрепления, и заметив их, дежурившие снаружи участка боевики вошли внутрь. Между террористами внутри полицейского участка и укрепившимися на крыше полицейскими разгорелся бой, полицейские пытались остановить террористов, пытавшихся подняться на крышу. В бою погибли двое сотрудников полиции.

В 07:39 прибыл командующий полицией Южного округа Амир Коэн, вместе с которым были боец полицейского спецподразделения ЯМАМ, оперативный офицер полиции Сдерота, глава службы безопасности Сдерота, дополнительные сотрудники полиции, бойцы отряда быстрого реагирования "китат коненут" и присоединившиеся к ним гражданские лица. Все они начали атаку на засевших в полицейском участке террористов.

Одновременно с боями в полицейском участке, группа из девяти террористов продолжала свой смертоносный рейд по улице Бегин. В 07:03 они обнаружили возле бомбоубежища напротив библиотеки группу из 13 пенсионеров. Террористы перебили их всех, ранив водителя экскурсионного микроавтобуса, которому удалось убежать. После этого они убили нескольких гражданских лиц, включая иностранных граждан, в районе супермаркета "Рами Леви". В 07:20 боевики продолжили движение на белом пикапе по улице Менахем Бегин, по пути они убили нескольких израильтян и иностранных граждан.

В 07:28 группа из шести бойцов спецподразделения ЯМАМ прибыла к южному въезду в Сдерот, разделившись на две группы. В 07:29 террористы прибыли к торговому комплексу "Молл 7" и выгрузились из пикапа на заправочной станции "Тапуз", они пытались проникнуть внутрь здания заправки, но не смогли. После этого они покинули автозаправку и поехали в направлении южного въезда в Сдерот, где столкнулись с бойцами ЯМАМ. Разгорелся бой, в ходе которого три террориста были ликвидированы, шестеро бежали в направлении железнодорожной станции. Двое бойцов ЯМАМ в этом бою получили ранения, один из них позднее скончался от полученных ран.

(Материал дополняется)