ЦАХАЛ объявил об аресте в Шхеме двух разыскиваемых террористов

ЦАХАЛ объявил о расширении операции в Шхеме. Сообщается, что вечером 8 апреля в этом городе были задержаны двое террористов, в том числе бывший командир "Львиного логова".

Речь идет о Махмуде аль-Бане. Он был задержан в ходе совместной операции ЦАХАЛа, 33-го спецподразделения полиции ("Гидеоним") и общей службы безопасности (ШАБАК). Сообщается, что в машине, в которой находился террорист, были найдены автоматическая винтовка М-16 и гранатомет. При задержании Махмуд аль-Бана, пытавшийся сбежать, был ранен в ногу.

Сообщается также об аресте в Шхеме разыскиваемого террориста Хахиля Ханбали. Операцию провели бойцы армейского спецназа "Дувдеван". Он не только участвовал в нападениях на военных, но и считался крупным торговцем оружием. При аресте у него было обнаружено оружие.

Задержанные переданы следователям ШАБАКа.