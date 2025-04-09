ЦАХАЛ нанес удар по цели в Шуджаийе, на востоке Газы: сообщается о множестве убитых и раненых

Источники в Газе сообщают о не менее девяти убитых и десятках раненых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в районе Шуджаийя, на востоке города Газа.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" заявляет об 11 убитых и 35 раненых, подчеркивая, что был атакован жилой дом.

Отметим, что ЦАХАЛ призывал к эвакуации из этого района еще 3 апреля, предупреждая о проведении военной операции.