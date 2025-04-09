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Израиль

ЦАХАЛ нанес удар по цели в Шуджаийе, на востоке Газы: сообщается о множестве убитых и раненых

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 09 апреля 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 12:00
ЦАХАЛ нанес удар по цели в Шуджаийе, на востоке Газы: сообщается о множестве убитых и раненых
Пресс-служба ЦАХАЛа

Источники в Газе сообщают о не менее девяти убитых и десятках раненых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в районе Шуджаийя, на востоке города Газа.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" заявляет об 11 убитых и 35 раненых, подчеркивая, что был атакован жилой дом.

Отметим, что ЦАХАЛ призывал к эвакуации из этого района еще 3 апреля, предупреждая о проведении военной операции.

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