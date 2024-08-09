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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о начале новой операции в Хан-Юнисе

время публикации: 09 августа 2024 г., 08:38 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 08:42
ЦАХАЛ сообщил о начале новой операции в Хан-Юнисе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что силы ЦАХАЛа под руководством штаба 98-й дивизии начали операцию в Хан-Юнисе в южной части сектора Газы после получения разведывательной информации о скоплении боевиков и наличии инфраструктуры террора в этом районе в рамках попыток террористических организаций восстановить свой контроль над территорией.

Бойцы 7-й боевой группы и десантной бригады ведут бои на земле и в подземных туннелях при поддержке боевых самолетов, вертолетов и беспилотников ВВС ЦАХАЛа, а также сил огневой поддержки дивизии.

В общей сложности были атакованы более 30 объектов ХАМАСа в Хан-Юнисе, включая склады оружия и точки сбора боевиков. Были ликвидированы несколько боевиков ХАМАСа, включая снайперов и минометчиков.

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