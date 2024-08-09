ЦАХАЛ: ночью были атакованы объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 9 августа израильские ВВС атаковали штаб-квартиру террористической организации "Хизбалла" в районе Ханауия и инфраструктуру в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковую установку, используемую "Хизбаллой" в районе Айта аш-Шааб, из которой 8 августа были запущены ракеты по Верхней Галилее.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/NEWSruIsrael