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Израиль

ЦАХАЛ: ночью были атакованы объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

время публикации: 09 августа 2024 г., 07:38 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 07:47
ЦАХАЛ: ночью были атакованы объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 9 августа израильские ВВС атаковали штаб-квартиру террористической организации "Хизбалла" в районе Ханауия и инфраструктуру в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковую установку, используемую "Хизбаллой" в районе Айта аш-Шааб, из которой 8 августа были запущены ракеты по Верхней Галилее.

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