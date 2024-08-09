ЦАХАЛ: в Газе снова действуют силы трех дивизий, за сутки ВВС атаковали около 60 целей. Видео

Силы ЦАХАЛа ведут бои в центре и на юге сектора Газы. За последние сутки были уничтожены десятки террористов, израильские ВВС атаковали около 60 целей в секторе.

В центре сектора Газы действуют силы 16-й, 10-й и 454-й бригад (252-я дивизия). За сутки ими было уничтожено множество террористов и объектов террористической инфраструктуры.

На юге сектора, в районе Рафиаха, действуют силы бригад "Нахаль" и "Гивати" (162-я дивизия). За сутки ими были уничтожены десятки террористов.

Силы 98-й дивизии в настоящее время действуют в районе Хан-Юниса. Проводится очередная (третья с начала войны) "зачистка" этого района.

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