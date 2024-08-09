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Израиль

ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил в центре сектора Газы туннель протяженностью около 3 км

время публикации: 09 августа 2024 г., 14:00 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 14:02
ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил в центре сектора Газы туннель протяженностью около 3 км
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил в центре сектора Газы туннель протяженностью около 3 км
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает об обнаружении и разрушении в центральной части сектора Газы подземного туннеля протяженностью около 3 км. Операция была проведена инженерными подразделениями Южного округа и инженерным спецназом "Яалом" совместно с 3-й и 16-й резервистскими бригадами, входящими в состав 252-й дивизии.

В этом разветвленном туннеле располагались несколько помещений, в которых хранились оружие и все необходимое для длительного пребывания под землей.

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