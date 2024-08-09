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Израиль

Умер Микаил Самара, получивший тяжелое ранение около Нагарии во время отражения воздушной атаки

время публикации: 09 августа 2024 г., 13:52 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 13:59
Умер Микаил Самара, получивший тяжелое ранение около Нагарии во время отражения воздушной атаки
Фото семьи погибшего

В пятницу, 9 августа, стало известно, что 27-летний Микаил Самара из деревни Кафр-Ясиф, получивший около Нагарии на 4-й трассе крайне тяжелое ранение 6 августа в результате разрыва промахнувшейся мимо цели ракеты-перехватчика, умер в больнице "Галиль" (в Нагарии).

Как сообщает портал ynet, Микаил в последнее время жил и учился в Праге (изучал химию). В начале августа он прилетел в Израиль на несколько дней, чтобы навестить родных.

В общей сложности при отражении воздушной атаки на севере Израиля 6 августа 2024 года были ранены или травмированы 14 человек. Все раненые были выписаны из больниц вскоре после госпитализации.

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