Опрос "Mаарива": впервые с начала войны "Ликуд" возвращает статус крупнейшей партии
Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы состоялись сегодня, крупнейшей фракцией Кнессета стала бы партия "Ликуд" с 22 мандатами. Это первый с начала войны опрос "Mаарива", в котором лидирует партия Биньямина Нетаниягу.
Партия "Махане Мамлахти" продолжает терять позиции и набирает только 20 мандатов. У НДИ – 15 мандатов, у "Еш Атид" – 13, у ШАС и "Оцма Йегудит" – по 10, у "Демократим" – 9, у "Яадут а-Тора" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5, у "Ционут Датит" – 4.
Таким образом, у коалиционных партий – 53 мандата, у оппозиционных еврейских – 57.
Нетаниягу также обошел лидера "Махане Мамлахти" Бени Ганца в вопросе предпочтительности на посту премьер-министра, набрав 42% против 40% у Ганца.