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Израиль

Канцелярия Нетаниягу: 15 августа Израиль отправит делегацию для переговоров по соглашению с ХАМАСом

время публикации: 09 августа 2024 г., 01:03 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 01:03
Канцелярия Нетаниягу: 15 августа Израиль отправит делегацию для переговоров по соглашению с ХАМАСом
Avshalom Sassoni/Flash90

После того, как США и посредники призвали Израиль и ХАМАС провести переговоры 15 августа, канцелярия Биньямина Нетаниягу распространила заявление, в котором подтвердила участие в них израильской делегации.

"По предложению США и посредников Израиль 15 августа отправит группу на переговоры, место проведения которых будет определено позднее, для согласования деталей реализации рамочного соглашения", – говорится в заявлении канцелярии главы правительства.

В ночь на 9 августа эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден опубликовали совместное заявление, в котором призывали Израиль и ХАМАС вернутся за стол переговоров 15 августа.

"Мы призываем обе стороны возобновить срочные переговоры в четверг, 15 августа, в Дохе или Каире, чтобы устранить остающиеся разногласия и начать реализацию соглашения без каких-либо задержек", – говорится в заявлении, распространенном канцелярией катарского эмира.

"Пришло время заключить соглашение о прекращении огня и освободить заложников и пленных", – заявляют посредники.

Штаб семей похищенных привал израильское правительство проявить ответственность, достичь соглашения по недостающим деталям сделки "для реализации плана Нетаниягу".

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