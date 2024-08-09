США, Катар и Египет призвали Израиль и ХАМАС провести следующий раунд переговоров 15 августа

В ночь на 9 августа эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден опубликовали совместное заявление, в котором призывали Израиль и ХАМАС вернутся за стол переговоров 15 августа.

"Мы призываем обе стороны возобновить срочные переговоры в четверг, 15 августа, в Дохе или Каире, чтобы устранить остающиеся разногласия и начать реализацию соглашения без каких-либо задержек", – говорится в заявлении, распространенном канцелярией катарского эмира.

"Пришло время заключить соглашение о прекращении огня и освободить заложников и пленных", – заявляют посредники.