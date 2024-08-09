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Ближний Восток

США, Катар и Египет призвали Израиль и ХАМАС провести следующий раунд переговоров 15 августа

время публикации: 09 августа 2024 г., 00:07 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 00:25
США, Катар и Египет призвали Израиль и ХАМАС провести следующий раунд переговоров 15 августа
Liron Moldovan/Flash90

В ночь на 9 августа эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден опубликовали совместное заявление, в котором призывали Израиль и ХАМАС вернутся за стол переговоров 15 августа.

"Мы призываем обе стороны возобновить срочные переговоры в четверг, 15 августа, в Дохе или Каире, чтобы устранить остающиеся разногласия и начать реализацию соглашения без каких-либо задержек", – говорится в заявлении, распространенном канцелярией катарского эмира.

"Пришло время заключить соглашение о прекращении огня и освободить заложников и пленных", – заявляют посредники.

Ближний Восток
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