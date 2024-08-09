Суета вокруг поста министра обороны и одного заветного кабинета. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Утверждение о том, что израильская политическая система живет своей жизнью, зачастую не имеющей отношения к той, которой живет остальное общество, стало почти банальным. И, тем не менее, события этой недели не оставляют иной возможности, кроме как это утверждение повторить. Война идет десять месяцев, Израиль никогда прежде не был так близок к широкомасштабной региональной войне, и в это самое время политическое руководство ищет альтернативного кандидата на пост министра обороны, продолжаются игр в перетягивание каната между Арье Дери и Итамаром Бен-Гвиром, продолжаются бесплодные попытки начать процесс призыва ультраортодоксов, продолжается противостояние правительства и юридического советника этого самого правительства. Война войной – политика политикой.

На кону – министерство обороны

В свободное от управления войной время глава правительства Биньямин Нетаниягу готовит комбинацию, которую шахматисты называют "вилкой". Нетаниягу хочет одним ходом убить двух, а если повезет, то трех зайцев: сменить министра обороны, обойтись без "ночи Галанта-2", расширить основу, на которую опирается коалиция. Идеальным кандидатом, во всяком случае, так казалось до этой недели, считался Гидеон Саар. Он пошел на переговоры с Нетаниягу, вопреки своим собственным словам и обещаниям, данным после выхода из правительства, он практически публично заявил, что готов войти в правительство и сотрудничать с Нетаниягу. "Я не буду запирать свое будущее на ключ, в том числе и в отношениях с Нетаниягу", – заявил Саар.

Однако на этой неделе произошел поворот на 180 градусов. Саар внезапно дал задний ход и направил активистам своей партии послание, в котором сообщил, что его партия остается оппозиционной, а мол все публикации, это не более чем буря на странице газеты. Не более.

Что произошло на переговорах? Точного ответа ни у кого нет, однако все они сходятся примерно в одну точку: переговоры переговорами, а никакого конкретного предложения Саару со стороны Нетаниягу так и не поступало. Кто-то объясняет это возражением ближайшего окружения Нетаниягу против контактов с Сааром, кто-то объясняет это тем, что Нетаниягу, как обычно, предпочитает процесс, а не решение и реальные шаги. Как бы то ни было, Саар оказался в ситуации, когда в глазах своих недавних коллег по блоку "только не Биби", он стал почти отступником, а со стороны Нетаниягу не получил ничего.

Очень быстро стали появляться и слухи о том, что на повестке дня есть новый кандидат на пост министра обороны: бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа и бывший министр иностранных дел Габи Ашкенази.

Это имя в данном контексте выглядело крайне странно. Между Ашкенази и Галантом нет, мягко говоря, особой любви еще с тех далеких дней 2011 года, когда Галант должен был сменить Ашкенази на посту начальника генерального штаба. Потом было нашумевшее дело Арпаза. В результате Галант начальником генерального штаба не стал, однако враждебность между ним и Ашкенази сохранилась. Это не означает однако, что Ашкенази готов быть пешкой в партии, которую играет против Галанта Нетаниягу. "Я не знаю, о чем идет речь. По-моему кто-то просто пытается подействовать Галанту на нервы", – сказал Ашкенази.

Эта задача едва ли по силам приближенным премьер-министра, но дело не только в этом. Дилемма по поводу смены министра обороны остается в силе. Нетаниягу ищет кандидатов, и пока что наиболее предпочтительным для него все же является Саар. Однако неясно, не ушел ли поезд. Глава "Ямин Мамлахти" давно не испытывает особого доверия к премьер-министру. Неказистые переговоры вряд ли улучшили ситуацию.

Нетаниягу, со своей стороны, читает публикации о возможной волне протестов в случае увольнения Галанта. На этой неделе портал Walla опубликовал информацию о том, что активисты протестов на улице Каплан создают "тихие" WhatsApp группы, где готовятся акции протеста в случае увольнения Галанта или юридического советника правительства Гали Баарав-Миары. По сообщению Walla, в этих группах уже состоят десятки тысяч человек. Решится ли на таком фоне Нетаниягу уволить Галанта? Ответ на этот вопрос вряд ли знает даже он сам.

Бен-Гвир и Дери. Война на истощение

Не успел Кнессет уйти на каникулы, как вновь собрался на пленарное заседание. Каникулы каникулами, а при желании можно собрать заседание и в начале августа. С точки зрения разрешения коалиционных проблем заседание оказалось бессмысленным. Итамар Бен-Гвир непреклонен в своей неготовности голосовать за закон о раввинах, равно как и за другие законопроекты партии ШАС. В руководстве коалицией исчерпали запасы пряников (в основном обещанных пряников) и перешли к кнутам. Нет законов ШАС? Нет законов и "Оцма Иегудит". Все законопроекты этой фракции были сняты с повестки дня. Бен-Гвир и бровью не повел. С точки зрения главы "Оцма Иегудит", самое главное – его место в кабинете войны. Для того, чтобы его получить, Бен-Гвир готов пожертвовать несколькими законопроектами.

Но дело не только в кабинете, куда Бен-Гвир очень хочет, а Нетаниягу, Галант и Дери не пускают. Уже ни для кого не секрет, что на следующих выборах Итамар Бен-Гвир намерен расширить свое представительство за счет партии ШАС (а также НДИ). Именно поэтому Бен-Гвир так старается представить Дери "леваком", который не только сбивает Нетаниягу "с истинного пути", оставляя в рамках старых концепций, но и не пускает его, Бен-Гвира, в этот самый узкий кабинет, чтобы немного эти концепции обновить. Бен-Гвир, как и ШАС, находится в состоянии постоянно действующей предвыборной кампании и поступает соответственно.

Дери нынешняя ситуация раздражает все сильнее, причем раздражение это направлено уже не столько в сторону Бен-Гвира, с которым, как считают в ШАС, говорить и договариваться не о чем, а в сторону премьер-министра. На этой неделе по меньшей мере дважды Дери отказался отвечать на телефонные звонки из канцелярии Нетаниягу. Дери надоели душеспасительные беседы и призывы к ответственности в такой тяжелый для страны период. Ему нужен закон о раввинах и, не менее того, закон о призыве. Все остальное его интересует мало, а в первую очередь – причины, по которым Нетаниягу не в состоянии ему это обеспечить.

Юридический советник против правительства, серия №.

На этой неделе вспыхнул новый конфликт между юридическим советником правительства Гали Баарав-Миара и правительством, которому она должна советовать. Баарав-Миара направила премьер-министру Нетаниягу крайне резкое письмо, в котором перечислила длинный ряд нарушений процедуры при принятии решений в ходе войны. Главным нарушением является тот факт, что секретарь правительства публиковал юридические заключения. Баарав-Миара утверждает, что юридические постановления и заключения в том, что касается работы правительства, остается ее абсолютной прерогативой. Ответ не замедлил последовать. Секретарь правительства Йоси Фукс в ответном, крайне резком письме, обвинил юридического советника правительства в том, что она "извращает факты, наносит удар по работе правительства и подрывает его авторитет в глазах граждан".

Борьба полномочий между правительством и юридическим советником правительства не нова. Этот вопрос был частью юридической реформы, вокруг которой разгорелось одно из самых острых в истории государства противостояний. Однако есть и попытки навязать этому противостоянию политический контекст. Гали Баарав-Миара была назначена на должность бывшим министром юстиции Гидеоном Сааром. В коалиции не раз и не два увязывали критику со стороны юридического советника правительства с тем фактом, что она является "ставленником" Саара. Сейчас, когда переговоры с "Ямин Мамлахти" зашли в тупик, или, по крайней мере, приостановились, эти голоса зазвучали вновь.

Как бы то ни было, уже 11 августа премьер-министр представит на утверждение правительства проект назначения нового главы Управления государственной службы. Против этого проекта возражает Гали Баарав-Миара.

Юридический советник правительства была и против селективной рассылки призывных повесток ультраортодоксам. По мнению юридического советника, такой процесс является незаконным и противоречит вердикту БАГАЦа. Первый этап этого проекта, кстати, полностью провалился: на уходящей неделе 900 повесток были разосланы харедим, чуть более 50 призывников явились в военкоматы.

Оппозиция: критика в период ожидания

Главной темой для критики правительства на этой неделе стала ситуация, сложившаяся в последние дни и ожидание атаки со стороны Ирана и его союзников. Глава НДИ Авигдор Либерман назвал нынешнюю ситуацию достижением Ирана и "Хизбаллы", Яир Лапид заявил, что речь идет о "новых стандартах", установленных нынешним правительством. В оппозиции понимают, что трудно действовать эффективно против правительства в период парламентских каникул и в период войны. Среди оппозиционных партий надеются на углубление разногласий внутри коалиции, которые приведут к ее краху осенью 2024 года.