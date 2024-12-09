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Израиль

Пешеход погиб, попав под машину в Пардес-Хане

ДТП
время публикации: 09 декабря 2024 г., 18:23 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 18:23
Пешеход погиб, попав под машину в Пардес-Хане
Пресс-служба МАДА

36-летний мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на улице А-Надив в Пардес-Хане. Сообщение о ДТП поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 17:45: автомобиль сбил пешехода.

Прибывшие на место происшествия медики увидели пострадавшего, который лежал возле обочины. Мужчина получил множественные травмы, не оставившие ему шансов на жизнь. Медики констатировали смерть мужчины.

Полиция ведет расследование аварии.

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