Пешеход погиб, попав под машину в Пардес-Хане

36-летний мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на улице А-Надив в Пардес-Хане. Сообщение о ДТП поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 17:45: автомобиль сбил пешехода.

Прибывшие на место происшествия медики увидели пострадавшего, который лежал возле обочины. Мужчина получил множественные травмы, не оставившие ему шансов на жизнь. Медики констатировали смерть мужчины.

Полиция ведет расследование аварии.