В течение суток в Ливане и Газе погибли семь военнослужащих ЦАХАЛа

В течение сегодняшнего дня ЦАХАЛ сообщил о семи погибших военнослужащих: четверо погибли на юге Ливана в результате подрыва туннеля, трое погибли на севере Газы в бою с террористами.

В бою в районе Джабалии, на севере сектора Газы, 9 декабря погибли трое бойцов ЦАХАЛа:

Старший сержант Идо Жано, 20 лет, из Иегуд-Моноссона, боевой медик батальона "Шакед" бригады "Гивати".

Старший сержант Барак Даниэль Гальперн, 19 лет, из Кирьят-Оно, командир отделения батальона "Шакед" бригады "Гивати".

Сержант Омри Коэн, 19 лет, из Ашдода, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати".

В бою, во время которого погибли Идо Жано, Барак Даниэль Гальперн и Омри Коэн, были тяжело ранены боец разведподразделения "Рохэв Шамаим" ("Небесный всадник") и резервист батальона "Шакед" бригады "Гивати". Раненые были эвакуированы в больницу для получения медицинской помощи, их семьи проинформированы.

Ранее поступило сообщение, что 8 декабря в ходе операции на юге Ливана погибли четверо израильских военнослужащих.

Майор резерва Евгений Зинершайн, 43 года, из Зихрон-Яакова, командир роты 9263-го батальона "Хирам" 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер".

Капитан резерва Саги Яаков Рубинштейн, 31 год, из Лави, командир взвода 9263-го батальона "Хирам" 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер".

Старшина резерва Биньямин Дестав Негосе, 28 лет, из Бейт-Шемеша, боец ​​9263-го батальона "Хирам" 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер".

Старший сержант резерва Эрез Бен Эфраим, 25 лет, из Рамат-Гана, боец ​​9263-го батальона "Хирам" 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер".

ЦАХАЛ не публикует подробности об обстоятельствах гибели четырех военнослужащих. Однако радиостанция "Галей ЦАХАЛ" передает, что они погибли днем 8 декабря при подрыве туннеля в районе деревни Лабунэ, на юго-западе Ливана, в непосредственной близости от израильской границы. Предварительное расследование показало, что могла сработать мина, оставленная ранее израильскими военными, изучавшими этот туннель. Взрыв мины привел к детонации боеприпасов "Хизбаллы", находившихся в подземных помещениях, туннель обрушился. В течение 12 часов велась поисково-спасательная операция, в итоге были найдены тела четырех погибших. Расследование продолжается. По всей видимости, речь идет о несогласованности действий различных подразделений ЦАХАЛа.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 816 военнослужащих ЦАХАЛа.