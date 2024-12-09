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Израиль

В течение суток в Ливане и Газе погибли семь военнослужащих ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа
Газа
Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 09 декабря 2024 г., 18:21 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 18:21
Слево направо, сверху вниз: Евгений Зинершайн (43 года), Саги Яаков Рубинштейн (31 год), Биньямин Дестав Негосе (28 лет), Эрез Бен Эфраим (25 лет), Идо Жано (20 лет), Барак Даниэль Гальперн (19 лет), Омри Коэн (19 лет)
Пресс-служба ЦАХАЛа

В течение сегодняшнего дня ЦАХАЛ сообщил о семи погибших военнослужащих: четверо погибли на юге Ливана в результате подрыва туннеля, трое погибли на севере Газы в бою с террористами.

В бою в районе Джабалии, на севере сектора Газы, 9 декабря погибли трое бойцов ЦАХАЛа:

Старший сержант Идо Жано, 20 лет, из Иегуд-Моноссона, боевой медик батальона "Шакед" бригады "Гивати".

Старший сержант Барак Даниэль Гальперн, 19 лет, из Кирьят-Оно, командир отделения батальона "Шакед" бригады "Гивати".

Сержант Омри Коэн, 19 лет, из Ашдода, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати".

В бою, во время которого погибли Идо Жано, Барак Даниэль Гальперн и Омри Коэн, были тяжело ранены боец разведподразделения "Рохэв Шамаим" ("Небесный всадник") и резервист батальона "Шакед" бригады "Гивати". Раненые были эвакуированы в больницу для получения медицинской помощи, их семьи проинформированы.

Ранее поступило сообщение, что 8 декабря в ходе операции на юге Ливана погибли четверо израильских военнослужащих.

Майор резерва Евгений Зинершайн, 43 года, из Зихрон-Яакова, командир роты 9263-го батальона "Хирам" 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер".

Капитан резерва Саги Яаков Рубинштейн, 31 год, из Лави, командир взвода 9263-го батальона "Хирам" 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер".

Старшина резерва Биньямин Дестав Негосе, 28 лет, из Бейт-Шемеша, боец ​​9263-го батальона "Хирам" 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер".

Старший сержант резерва Эрез Бен Эфраим, 25 лет, из Рамат-Гана, боец ​​9263-го батальона "Хирам" 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер".

ЦАХАЛ не публикует подробности об обстоятельствах гибели четырех военнослужащих. Однако радиостанция "Галей ЦАХАЛ" передает, что они погибли днем 8 декабря при подрыве туннеля в районе деревни Лабунэ, на юго-западе Ливана, в непосредственной близости от израильской границы. Предварительное расследование показало, что могла сработать мина, оставленная ранее израильскими военными, изучавшими этот туннель. Взрыв мины привел к детонации боеприпасов "Хизбаллы", находившихся в подземных помещениях, туннель обрушился. В течение 12 часов велась поисково-спасательная операция, в итоге были найдены тела четырех погибших. Расследование продолжается. По всей видимости, речь идет о несогласованности действий различных подразделений ЦАХАЛа.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 816 военнослужащих ЦАХАЛа.

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