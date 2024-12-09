ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии были задержаны 10 подозреваемых в терроре
время публикации: 09 декабря 2024 г., 12:51 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 12:58
ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 9 декабря израильские военные действовали в деревне Дура (к югу от Хеврона), где проводили обыск в доме террориста, совершившего в субботу автомобильный теракт на перекрестке Аль-Фауар.
Также проводились операции в Сильуаде (около Рамаллы), Даэйшэ и Самуа (в Иудее).
В общей сложности задержаны десять подозреваемых. Конфискованы два пистолета и экстремистские материалы.
Среди израильских военных в ходе этих операций пострадавших не было.