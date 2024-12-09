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Израиль

ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии были задержаны 10 подозреваемых в терроре

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 09 декабря 2024 г., 12:51 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 12:58
ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии были задержаны 10 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 9 декабря израильские военные действовали в деревне Дура (к югу от Хеврона), где проводили обыск в доме террориста, совершившего в субботу автомобильный теракт на перекрестке Аль-Фауар.

Также проводились операции в Сильуаде (около Рамаллы), Даэйшэ и Самуа (в Иудее).

В общей сложности задержаны десять подозреваемых. Конфискованы два пистолета и экстремистские материалы.

Среди израильских военных в ходе этих операций пострадавших не было.

Израиль
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