ЦАХАЛ: на юге Ливана погибли четверо израильских военнослужащих

Разрешено к публикации, что 8 декабря в ходе операции на юге Ливана погибли четверо израильских военнослужащих. Опубликованы их имена.

Майор резерва Евгений Зинершайн, 43 года, из Зихрон-Яакова, командир роты 9263-го батальона "Хирам" 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер".

Капитан резерва Саги Яаков Рубинштейн, 31 год, из Лави, командир взвода 9263-го батальона "Хирам" 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер".

Старшина резерва Биньямин Дестав Негосе, 28 лет, из Бейт-Шемеша, боец ​​9263-го батальона "Хирам" 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер".

Старший сержант резерва Эрез Бен Эфраим, 25 лет, из Рамат-Гана, боец ​​9263-го батальона "Хирам" 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер".

ЦАХАЛ не публикует подробности об обстоятельствах гибели четырех военнослужащих. Однако радиостанция "Галей ЦАХАЛ" передает, что они погибли при подрыве туннеля на юго-западе Ливана.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 813 военнослужащих ЦАХАЛа.