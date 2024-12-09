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Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана погибли четверо израильских военнослужащих

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 декабря 2024 г., 12:23 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 13:10
Евгений Зинершайн (43 года), Саги Яаков Рубинштейн (31 год), Биньямин Дестав Негосе (28 лет), Эрез Бен Эфраим (25 лет)
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации, что 8 декабря в ходе операции на юге Ливана погибли четверо израильских военнослужащих. Опубликованы их имена.

Майор резерва Евгений Зинершайн, 43 года, из Зихрон-Яакова, командир роты 9263-го батальона "Хирам" 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер".

Капитан резерва Саги Яаков Рубинштейн, 31 год, из Лави, командир взвода 9263-го батальона "Хирам" 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер".

Старшина резерва Биньямин Дестав Негосе, 28 лет, из Бейт-Шемеша, боец ​​9263-го батальона "Хирам" 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер".

Старший сержант резерва Эрез Бен Эфраим, 25 лет, из Рамат-Гана, боец ​​9263-го батальона "Хирам" 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер".

ЦАХАЛ не публикует подробности об обстоятельствах гибели четырех военнослужащих. Однако радиостанция "Галей ЦАХАЛ" передает, что они погибли при подрыве туннеля на юго-западе Ливана.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 813 военнослужащих ЦАХАЛа.

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