ЦАХАЛ ликвидировал двух террористов в Тубасе. Видео

ЦАХАЛ заявляет, что в результате авиаудара в Тубасе, в восточной Самарии, были ликвидированы двое вооруженных террористов.

Боевиков заметили бойцы спецназа "Дувдеван", действовавшие в Тубасе. Они вызвали БПЛА, который ликвидировал террористов.

Позже бойцы бригады "Кфир" осмотрели место атаки и нашли там автоматическую винтовку М-16, два пистолета и гранату.