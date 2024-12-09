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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал двух террористов в Тубасе. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 09 декабря 2024 г., 16:03 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 16:08
ЦАХАЛ ликвидировал двух террористов в Тубасе
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ заявляет, что в результате авиаудара в Тубасе, в восточной Самарии, были ликвидированы двое вооруженных террористов.

Боевиков заметили бойцы спецназа "Дувдеван", действовавшие в Тубасе. Они вызвали БПЛА, который ликвидировал террористов.

Позже бойцы бригады "Кфир" осмотрели место атаки и нашли там автоматическую винтовку М-16, два пистолета и гранату.

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