ЦАХАЛ ликвидировал двух террористов в Тубасе. Видео
время публикации: 09 декабря 2024 г., 16:03 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 16:08
ЦАХАЛ заявляет, что в результате авиаудара в Тубасе, в восточной Самарии, были ликвидированы двое вооруженных террористов.
Боевиков заметили бойцы спецназа "Дувдеван", действовавшие в Тубасе. Они вызвали БПЛА, который ликвидировал террористов.
Позже бойцы бригады "Кфир" осмотрели место атаки и нашли там автоматическую винтовку М-16, два пистолета и гранату.