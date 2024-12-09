Смотрич: "Мы должны нанести удар по Ирану, оккупировать Газу"

Министр финансов Израиля, лидер партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич на заседании фракции заявил: "В последние дни мы видим грандиозные изменения. Мы в разгаре войны, но мы должны использовать время и завершить работу – нанести удар по Ирану, оккупировать Газу".

"Надо перестать бояться слова оккупация и лишить ХАМАС власти. Вместо того, чтобы говорить о частичных сделках, необходимо лишить ХАМАС власти, вернуть похищенных и освободить всех заложников. Если мы сделаем это, то увидим как лидеры ХАМАСа подобно тому, что произошло в Сирии, сбегут как крысы", – сказал Смотрич.

"В Иудее и Самарии необходимо снять раз и навсегда вопрос о создании террористического государства", – подчеркнул глава минфина.

"Я знаю, насколько сложная сейчас ситуация в сфере безопасности. Именно поэтому я инициировал письмо с просьбой об отсрочке свидетельских показаний Нетаниягу. Ситуация, при которой в этот час премьер-министр должен проводить время в суде – это безумие. Неслучайно это письмо подписали все министры. Двое подали отдельное письмо, однако все едины во мнении – Нетаниягу должен заниматься управлением войной, а не глупостями. Если суд можно было переносить по самым разным причинам, его можно перенести и из-за войны", – заявил лидер "Ционут Датит".

О бюджете министр финансов сказал, что речь идет о кампании запугивания, цель которой через разговоры о крахе израильской экономики привести к окончанию войны. "Израильская экономика сильна, но есть люди, которые ненавидят правительство сильнее, чем любят государство", – резюмировал Смотрич.