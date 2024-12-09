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Израиль

Шоссе 60 возле Хават-Гилад перекрыто в обоих направлениях из-за арабов с "коктейлем Молотова"

Иудея и Самария
время публикации: 09 декабря 2024 г., 17:38 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 17:38
Шоссе 60 возле Хават-Гилад перекрыто в обоих направлениях из-за арабов с "коктейлем Молотова"
Nati Shohat / FLASH 90

Из-за террористического нападения с применением бутылок с зажигательной смесью шоссе номер 60 между поселениями Хават-Гилад и Ицхар закрыто для транспортного движения в обоих направлениях.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Военнослужащие занимаются розыском террористов. Отмечается, что на прошлой неделе в этом же месте произошел инцидент с забрасыванием машин с израильскими номерами камнями.

Израиль
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