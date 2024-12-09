Шоссе 60 возле Хават-Гилад перекрыто в обоих направлениях из-за арабов с "коктейлем Молотова"

Из-за террористического нападения с применением бутылок с зажигательной смесью шоссе номер 60 между поселениями Хават-Гилад и Ицхар закрыто для транспортного движения в обоих направлениях.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Военнослужащие занимаются розыском террористов. Отмечается, что на прошлой неделе в этом же месте произошел инцидент с забрасыванием машин с израильскими номерами камнями.