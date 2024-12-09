За регистрацию международных организаций, помогающих арабам, будет отвечать министерство диаспоры

Правительство утвердило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в соответствии с которым ответственность за регистрацию международных неправительственных организаций, чья основная деятельность направлена на помощь и обеспечение благосостояния арабов Газы, Иудеи и Самарии, будет возложена на министерство диаспоры и борьбы с антисемитизмом.

Специальная межведомственная группа будет рассматривать заявки на регистрации НКО в соответствии с установленными решением критериями, а затем рекомендовать принять или отклонить ту или иную заявку, кроме того, данная рабочая группа сможет отклонять тех или иных сотрудников НКО из-за истории призывов к бойкоту Израиля, делегитимации Израиля или поддержки террора.

В соответствии с решением правительства, организации, которые соответствуют критериям, смогут законно зарегистрироваться в Израиле и получить рекомендации для рабочих виз своим сотрудникам для работы на благо палестинцев. Регистрация организаций является базовым условием для выдачи рабочих групп иностранным сотрудникам.