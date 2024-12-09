Ганц: "Надо нанести удар по Йемену"

В понедельник, 9 декабря, на заседании фракции "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Сейчас критически важный и возможный момент для того чтобы, вернуть заложников. ХАМАС уничтожен с военной точки зрения, иранская сеть разбита. Нетаниягу получит поддержку народа, и, если надо, то и оппозиции".

"Израиль поступил правильно , что взял под контроль территории в Сирии. Сейчас выстраиваются правила. Ни один караван с оружием и боеприпасами не должен пройти через Сирию", – заявил бывший министр обороны Израиля.

Далее Ганц сказал: "Надо нанести удар по Йемену и, если это не поможет, то и по Ирану. Надо быть готовыми к тому, что Иран совершит скачок в сторону обладания ядерным оружием".

В то же время Ганц подчеркнул: "Надо и вести переговоры. Переговоры с Саудовской Аравией, мирный договор с ней может привести к мирному договору с Сирией и Ливаном".

"Завтра Нетаниягу предстанет перед судом. Изначально было неправильно, что Нетаниягу одновременно будет обвиняемым и занимать должность премьера, но коль скоро это так, Нетаниягу имеет право на презумпцию невиновности. Не надо пены на губах, не надо делигитимации суда", – заявил Ганц.