Трое военнослужащих бригады "Гивати" погибли в бою на севере сектора Газы

Разрешены к публикации имена троих военнослужащих ЦАХАЛа, погибших в ходе боевых действий на севере сектора Газы. Семьи погибших военнослужащих уведомлены о случившемся.

Старший сержант Идо Жано, 20 лет, из Иегуд-Моноссона, боевой медик батальона "Шакед" бригады "Гивати".

Старший сержант Барак Даниэль Гальперн, 19 лет, из Кирьят-Оно, командир отделения батальона "Шакед" бригады "Гивати".

Сержант Омри Коэн, 19 лет, из Ашдода, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати".

В бою, во время которого погибли Идо Жано, Барак Даниэль Гальперн и Омри Коэн, были тяжело ранены боец разведподразделения "Рохэв Шамаим" ("Небесный всадник") и резервист батальона "Шакед" бригады "Гивати". Раненые были эвакуированы в больницу для получения медицинской помощи, их семьи проинформированы.