Сотрудник больничной кассы подозревается в сексуализированном насилии против ребенка
время публикации: 09 декабря 2024 г., 18:37 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 18:37
Сотрудники Центрального округа полиции арестовали в ночь на понедельник жителя Нетании в возрасте около 25 лет, которого подозревают в серьезном сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетней девочки.
По данным полиции, подозреваемый совершил насилие в отношении пациентки больничной кассы, где он работает, утверждая, что его действия являются частью стандартной медицинской проверки.
После получения заявления, сотрудники полиции установили личность подозреваемого и арестовали его, после допроса он был помещен под стражу. Суд продлил срок его предварительного ареста до четверга, 12 декабря.
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