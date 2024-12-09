Сотрудник больничной кассы подозревается в сексуализированном насилии против ребенка

Сотрудники Центрального округа полиции арестовали в ночь на понедельник жителя Нетании в возрасте около 25 лет, которого подозревают в серьезном сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетней девочки.

По данным полиции, подозреваемый совершил насилие в отношении пациентки больничной кассы, где он работает, утверждая, что его действия являются частью стандартной медицинской проверки.

После получения заявления, сотрудники полиции установили личность подозреваемого и арестовали его, после допроса он был помещен под стражу. Суд продлил срок его предварительного ареста до четверга, 12 декабря.