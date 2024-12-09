Пополнение в "Сафари": широкогубая Риханна родила 50-килограммового малыша

В рамат-ганском зоопарке "Сафари" родился малыш: самка широкогубого носорога Риханна родила невероятно милого детеныша мужского пола. Малыш, которого назвали Реи, бегает рядом с матерью, которая кормит его материнским молоком, он выглядит сильным и здоровым. Реи стал 34-м детенышем носорога, родившимся в "Сафари": этот зоопарк участвует в международном проекте по сохранению носорогов и специализируется на их разведении.

Еще в марте смотрители зоопарка заподозрили, что Риханна беременна: ее вымя, казалось, наполнилось, а затем начал увеличиваться и живот. Риханна начала вести себя более характерно для предродового периода: она отдалилась от других самок стада и ушла в уединенное место. Она постоянно вставала и садилась, была беспокойна и явно испытывала дискомфорт. Смотрительницы зоопарка поняли: после полутора лет беременности у Риханны начались схватки.

Когда схватки усилились, наступил уже вечер, и смотрители отошли от Риханны, давая ей спокойно родить. В 5:45 Шира, руководитель смотрителей африканской саванны в "Сафари", увидела пополнение: Рианна лежала в укрытии, защищая своего новорожденного малыша, вес которого оценивается примерно в 50 килограммов. Вскоре после этого он уже ходил рядом с матерью и сосал ее молоко.

Через пару месяцев малыш уже сможет завтракать вместе с другими носорогами в африканской саванне, к тому времени он подрастет, и вырастет его рог, который пока не начал расти. До тех пор его мама, 15-летняя Риханна, будет защищать и сопровождать малыша, обучать его жизненно важным навыкам, как это обычно делают матери. Риханна опытная и преданная мать, и малыш стал ее четвертым детенышем.

По традиции, в "Сафари" называют детеныша именем, начинающимся с первой буквы имени матери. Сотрудники зоопарка выбрали для носорожонка имя Реи, что означает "друг, товарищ" или "ближний": это имя несет в себе символическое значение единства и товарищества в трудное для страны время, когда израильтяне должны быть "реим" – близкими друг другу. Это слово встречается в ТАНАХе, где оно используется для обозначения не просто дружбы, но глубокой связи между людьми и взаимной ответственности.