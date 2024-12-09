Глава МИД Израиля: "Международное сообщество должно позаботиться о курдах, храбро сражавшихся с ИГ"

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выступил на брифинге для иностранных корреспондентов в штаб-квартире МИДа в Иерусалиме.

Саар заявил: "Иранская оккупация Сирии завершилась. Асад долгое время полагался на иностранные силы, а не на поддержку собственного народа. Поэтому конец его правления не должен стать неожиданностью. Контроль Ирана над Сирией и Ливаном был искусственным. Ливанский народ также имеет право на свободу от иранского диктата. Иран думал, что сможет контролировать весь регион. Эти амбиции разбились о камни реальности".

Далее глава МИДа подчеркнул: "Мы руководствуемся исключительно безопасностью Государства Израиль и его граждан. Поэтому в Сирии мы атаковали системы стратегических вооружений, остаточные ресурсы химического оружия, реактивных снарядов и ракет большой дальности, чтобы они не попали в руки экстремистских элементов. В конце недели вооруженные группы проникли в район вблизи границы, что представляет собой нарушение соглашения о разделении сил с Сирией от мая 1974 года. Мы также видели нападение этих вооруженных формирований на посты UNDOF вблизи границы. В связи с этим и ввиду угрозы нашему населению на Голанских высотах и в соответствии с решением кабинета безопасности ЦАХАЛ целенаправленно и временно взял под контроль господствующие высоты вблизи границы, чтобы не допустить повторения сценария 7 октября из Сирии".

Касаясь необходимости защиты меньшинств в Сирии министр Саар подчеркнул: "Важно позаботиться о защите меньшинств в Сирии: курдов, друзов и христиан, а также алавитов. В этом вопросе мы будем следить за делами, а не словами. Нападения на курдов в Сирии, подобные тем, которые вчера произошли в городе Манбидж, должны быть немедленно прекращены, и международное сообщество должно взять на себя обязательства и предпринять соответствующие действия, чтобы позаботиться о курдах, которые храбро сражались против ИГ. Мы уже начали диалог по этому вопросу с американским правительством и другими странами. Мы поддерживаем связь с курдами и друзами в Сирии. Насколько я понимаю, существует американское обязательство гарантировать безопасность курдов".

Касаясь вопроса о будущем Сирии, Саар сказал: "Уже десять лет назад я писал и говорил о том, что думать, что Сирия останется цельной страной с эффективным контролем и суверенитетом над всей ее нынешней территорией – нереально. Логика заключается в стремлении к автономии различных меньшинств в Сирии, возможно, с федеральной структурой. Этот вопрос еще предстоит рассмотреть международному сообществу, а мы будем пристально следить за тем, что происходит в Сирии сейчас".