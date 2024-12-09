Лапид о действиях Израиля по Сирии: правильно и безответственно

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид на заседании фракции заявил: "В свете событий в Сирии, Израиль поступил правильно в плане безопасности и абсолютно безответственно в политической сфере".

"Израиль поступил правильно, заняв позиции на сирийском Хермоне. Смена власти и нестабильность в Сирии де-факто аннулируют соглашение о разграничении 1974 года. У международного сообщества не может быть претензий по поводу этого шага. Он пропорционален и необходим. Израиль поступает правильно, продолжая действовать против арсеналов оружия в Сирии, уделяя особое внимание химическому оружию и системам противовоздушной обороны. Это еще одна возможность уничтожить важное звено иранского блока и навсегда прекратить поставки оружия "Хизбалле". Я поддерживаю эти шаги, они имеют военную логику, способствуют безопасности Израиля, не вмешиваясь чрезмерно в происходящее внутри Сирии. Мы не будем рисковать безопасностью Израиля, и национальный интерес заключается в предотвращении какого-либо перетекания сирийского конфликта на территорию Израиля", – сказал Лапид.

"В политическом плане Израиль поступил абсолютно противоположным образом. Поведение премьер-министра Нетаниягу было безответственным, опасным и лишенным всякой политической логики. Нет никаких причин, чтобы менее чем через двадцать четыре часа после падения Дамаска премьер-министр и министр обороны стояли на границе Сирии и заявляли, что Асад пал благодаря нашим действиям. Последнее, чего хотят или в чем нуждаются сирийские повстанцы, – это чтобы заявили, что они пришли к власти благодаря Израилю. Это излишняя самоуверенность, которая вынуждает их реагировать. Рано или поздно они попытаются доказать арабскому миру, что это неправда. И они будут правы. Это неправда. Операция повстанцев в Сирии была спланирована и представлена туркам еще шесть месяцев назад, и получила одобрение Анкары. Мир знает, что заявление Нетаниягу не имеет никакого отношения к реальности. Новый режим в Сирии также не должен слышать, как израильский министр обороны объясняет, что ЦАХАЛ захватил позиции сирийской армии и будет продолжать захватывать новые точки в глубине Сирии, потому что это превращает оправданные действия ради безопасности в нарушение суверенитета, с которым не может согласиться ни одно государство. То, что правительство и премьер-министр должны были сделать, – это самое сложное для них: действовать и молчать. Захватить сирийский Хермон, продолжить серию действий против арсеналов оружия, а вместо громких заявлений отправить пресс-секретаря ЦАХАЛа объявить сдержанно, что Израиль готов защищать своих граждан до прояснения ситуации. В то же время Израиль должен предложить провести саммит по безопасности с саудовцами, объяснив, что цель саммита – помочь народу Сирии изгнать иранцев и стабилизировать страну. Превратить изменения в Сирии в политический рычаг для создания региональной коалиции, которая в конечном итоге принесет нам выгоду и в Газе, и в Ливане, а также в противостоянии с иранской угрозой", – заявил лидер оппозиции.

"Президент Теодор Рузвельт однажды сказал: "Говори тихо и носи с собой большую палку". На Ближнем Востоке нет более большой палки, чем ЦАХАЛ и его бойцы, но у нас есть правительство, которое потеряло способность говорить тихо. Оно занимается лишь пиаром и фотографиями, вместо того чтобы делать то, что правильно с политической точки зрения, вместо того чтобы думать о национальных интересах", – резюмировал Лапид.