Министры подписали письмо с требованием отложить начало выступлений Нетаниягу в суде

12 министров военно-политического кабинета направили письмо юридическому советнику правительства и главе Управления судебной системы Израиля с требованием отложить начало свидетельских показаний премьер-министра.

"То, что происходит сейчас, причиняет серьезный ущерб безопасности государства", – говорится в письме.

"На последнем заседании кабинета, без какого-либо соглашения между министрами, прозвучала крайне резкая критика по поводу ситуации, когда в беспрецедентно напряженной ситуации в сфере безопасности, премьер-министр должен три раза в неделю являться в суд, чтобы отвечать на вопросы по поводу дел, имевших место более десятилетия назад", – отметили министры.

Министр иностранных дел Гидеон Саар и министр в министерстве финансов Зеэв Элькин не подписали письмо.

Напомним, что Нетаниягу должен начать давать свидетельские показания 10 декабря. Нетаниягу будет свидетельствовать три раза в неделю.