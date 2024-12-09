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Израиль

Министры подписали письмо с требованием отложить начало выступлений Нетаниягу в суде

Суд
Биньямин Нетаниягу
Гидеон Саар
Военно-политический кабинет
Зеэв Элькин
время публикации: 09 декабря 2024 г., 10:28 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 10:39
Министры подписали письмо с требованием отложить начало выступлений Нетаниягу в суде
Chaim Goldbergl/Flash90

12 министров военно-политического кабинета направили письмо юридическому советнику правительства и главе Управления судебной системы Израиля с требованием отложить начало свидетельских показаний премьер-министра.

"То, что происходит сейчас, причиняет серьезный ущерб безопасности государства", – говорится в письме.

"На последнем заседании кабинета, без какого-либо соглашения между министрами, прозвучала крайне резкая критика по поводу ситуации, когда в беспрецедентно напряженной ситуации в сфере безопасности, премьер-министр должен три раза в неделю являться в суд, чтобы отвечать на вопросы по поводу дел, имевших место более десятилетия назад", – отметили министры.

Министр иностранных дел Гидеон Саар и министр в министерстве финансов Зеэв Элькин не подписали письмо.

Напомним, что Нетаниягу должен начать давать свидетельские показания 10 декабря. Нетаниягу будет свидетельствовать три раза в неделю.

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