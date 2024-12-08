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Израиль

Окружной суд отказал спикеру: Нетаниягу начнет давать показания в суде 10 декабря

Биньямин Нетаниягу
Суд
время публикации: 08 декабря 2024 г., 17:45 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 17:45
Окружной суд отказал спикеру: Нетаниягу начнет давать показания в суде 10 декабря
Oren Ben Hakoon/POOL

Окружной суд Иерусалима отклонил просьбу спикера Кнессета Амира Оханы согласовать с ним даты свидетельских показаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу в суде. Таким образом, глава правительства начнет давать показания 10 декабря, как и было запланировано ранее (после нескольких отсрочек).

Тем не менее, суд перенес начало показаний Нетаниягу с 10:00 на 14:30, поскольку в этот день в Израиль прибывает президент Парагвая. Премьер должен будет давать показания перед судом по так называемому делу 4000 три раза в неделю с 10:00 до 16:00.

Ранее госпрокуратура потребовала отклонить пргосьбу Амира Оханы как не имеющую какой-либо правовой базы. Аналогичного мнения придерживается юридический советник Кнессета Сагит Афик.

Она представила в суд заключение, согласно которому закон, обязывающий согласовывать со спикером Кнессета даты свидетельских показаний депутатов, не распространяется на случаи, когда речь идет о депутатах, обвиняемых в уголовных преступлениях

Израиль
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