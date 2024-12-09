Взрыв в районе Явне. ЦАХАЛ: упала "воздушная цель"

Утром 9 декабря жители Явне слышали взрыв. Вскоре ЦАХАЛ сообщил: "Некоторое время назад поступило сообщение о падении подозрительной воздушной цели в районе города Явне". Сигнал тревоги активирован не был.

Жители Явне сообщают о падении БПЛА на жилой дом. Возник пожар.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о взрыве на балконе квартиры последнего этажа 15-этажного жилого дома в Явне.

Сведений о пострадавших не поступало.

Информация уточняется.