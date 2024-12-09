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Израиль

Взрыв в районе Явне. ЦАХАЛ: упала "воздушная цель"

Пресс-служба ЦАХАЛа
Беспилотники
время публикации: 09 декабря 2024 г., 09:43 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 09:49
Взрыв в районе Явне. ЦАХАЛ: упала "воздушная цель"
Пресс-служба МАДА

Утром 9 декабря жители Явне слышали взрыв. Вскоре ЦАХАЛ сообщил: "Некоторое время назад поступило сообщение о падении подозрительной воздушной цели в районе города Явне". Сигнал тревоги активирован не был.

Жители Явне сообщают о падении БПЛА на жилой дом. Возник пожар.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о взрыве на балконе квартиры последнего этажа 15-этажного жилого дома в Явне.

Сведений о пострадавших не поступало.

Информация уточняется.

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