Метеорологическая служба Израиля: зима 2024/2025 года будет засушливой

Израильская метеорологическая служба опубликовала оценку ситуации с осадками на зимний сезон 2024/2025 года, предупредив о высокой вероятности засухи.

Осенние месяцы уже оказались крайне засушливыми. На севере страны выпало 50-70% среднегодовой нормы осадков для этого времени, а в центре и на побережье Средиземного моря – 20-30%.

Согласно прогнозу, в зимние месяцы ситуация улучшится, но не на много. На севере прогнозируется 70-75% среднегодовой нормы, а в центре и на юге – 80%, что соответствует техническому определению климатической засухи.

Напомним, что ранее метеорологическая служба сообщала, что лето 2024 года было самым жарким за 75 лет наблюдений.