Метеорологическая служба Израиля: зима 2024/2025 года будет засушливой
время публикации: 09 декабря 2024 г., 09:25 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 09:25
Израильская метеорологическая служба опубликовала оценку ситуации с осадками на зимний сезон 2024/2025 года, предупредив о высокой вероятности засухи.
Осенние месяцы уже оказались крайне засушливыми. На севере страны выпало 50-70% среднегодовой нормы осадков для этого времени, а в центре и на побережье Средиземного моря – 20-30%.
Согласно прогнозу, в зимние месяцы ситуация улучшится, но не на много. На севере прогнозируется 70-75% среднегодовой нормы, а в центре и на юге – 80%, что соответствует техническому определению климатической засухи.
Напомним, что ранее метеорологическая служба сообщала, что лето 2024 года было самым жарким за 75 лет наблюдений.