Школьники из Иерусалима задержаны за создание с помощью ИИ и публикации "голых фото" учениц

Полиция сообщает о задержании для допроса трех школьников 13-15 лет из Иерусалима, которые подозреваются в создании с помощью искусственного интеллекта (ИИ) интимных изображений учениц ряда школ, а также в передаче их другим и распространении через интернет.

Жертвами этих действий стали десятки девочек.

Судя по описанию, предоставленному полицией, злоумышленники использовали реальные фотографии девочек и редактировали их с помощью AI-генераторов "для взрослых".

Отметим, что, хотя большинство AI-генераторов изображений не допускают создание порнографических картинок, существуют виртуальные сервисы, специализирующиеся на создании deep-фейков без цензуры. Кроме того, можно "дополнить" любое изображение с помощью графических программ.