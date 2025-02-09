Школьники из Иерусалима задержаны за создание с помощью ИИ и публикации "голых фото" учениц
время публикации: 09 февраля 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 10:25
Полиция сообщает о задержании для допроса трех школьников 13-15 лет из Иерусалима, которые подозреваются в создании с помощью искусственного интеллекта (ИИ) интимных изображений учениц ряда школ, а также в передаче их другим и распространении через интернет.
Жертвами этих действий стали десятки девочек.
Судя по описанию, предоставленному полицией, злоумышленники использовали реальные фотографии девочек и редактировали их с помощью AI-генераторов "для взрослых".
Отметим, что, хотя большинство AI-генераторов изображений не допускают создание порнографических картинок, существуют виртуальные сервисы, специализирующиеся на создании deep-фейков без цензуры. Кроме того, можно "дополнить" любое изображение с помощью графических программ.