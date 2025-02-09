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Израиль

Школьники из Иерусалима задержаны за создание с помощью ИИ и публикации "голых фото" учениц

Полиция
ИИ
время публикации: 09 февраля 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 10:25
Школьники из Иерусалима задержаны за создание с помощью ИИ и публикации "голых фото" учениц
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании для допроса трех школьников 13-15 лет из Иерусалима, которые подозреваются в создании с помощью искусственного интеллекта (ИИ) интимных изображений учениц ряда школ, а также в передаче их другим и распространении через интернет.

Жертвами этих действий стали десятки девочек.

Судя по описанию, предоставленному полицией, злоумышленники использовали реальные фотографии девочек и редактировали их с помощью AI-генераторов "для взрослых".

Отметим, что, хотя большинство AI-генераторов изображений не допускают создание порнографических картинок, существуют виртуальные сервисы, специализирующиеся на создании deep-фейков без цензуры. Кроме того, можно "дополнить" любое изображение с помощью графических программ.

Израиль
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