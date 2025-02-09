В Ашдоде найдена пожилая женщина в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения

Утром 9 февраля в Ашдоде в одной из квартир была найдена женщина примерно 80 лет в бессознательно состоянии с признаками переохлаждения.

Пострадавшая доставлена в городскую больницу "Асута" в критическом состоянии, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА).

МАДА призывает заботиться об уязвимых категориях – обеспечить, чтобы пожилые люди, маленькие дети и люди с ограниченными возможностями находились в отапливаемом помещении и были защищены от холода. Рекомендуется проверять, обеспечены ли проживающие отдельно родственники и соседи из этих категорий продуктами питания и средствами для отопления помещений.