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Израиль

В Ашкелоне найден пожилой мужчина в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения

Мада
Погода
Ашкелон
время публикации: 09 февраля 2025 г., 11:33 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 11:33
В Ашкелоне найден пожилой мужчина в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения
Yonatan Sindel/Flash90

Утром 9 февраля в Ашкелоне в одной из квартир был найден мужчина примерно 70 лет в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения.

Пострадавший доставлен в больницу "Барзилай" в тяжелом состоянии, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА).

МАДА призывает заботиться об уязвимых категориях – обеспечить, чтобы пожилые люди, маленькие дети и люди с ограниченными возможностями находились в отапливаемом помещении и были защищены от холода. Рекомендуется проверять, обеспечены ли проживающие отдельно родственники и соседи из этих категорий продуктами питания и средствами для отопления помещений.

Израиль
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